Polícia identifica motorista envolvido em acidente que matou amigas em Itapemirim
A Polícia Civil localizou o motorista que fugiu após um acidente de trânsito que resultou na morte de duas amigas de trabalho em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. As vítimas são Lunna Costa Rocha, de 19 anos, e Bárbara Ferreira Silva, de 26.
O homem foi intimado a prestar depoimento e compareceu à delegacia na quarta-feira (26), onde foi ouvido e liberado. Segundo a corporação, as investigações sobre o caso prosseguem. A identidade dele não foi divulgada.
O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (21) na ES 490, na localidade de Graúna. Lunna Costa Rocha, de 19 anos, e Bárbara Ferreira Silva, de 26 anos, eram amigas de trabalho e voltavam para casa, de moto, quando bateram de frente com um carro. O motorista abandonou o veículo e fugiu do local antes da chegada da polícia.