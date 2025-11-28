Polícia identifica motorista envolvido em acidente que matou amigas em Itapemirim

As duas mulheres em destaque morreram na colisão entre a moto que estavam contra um carro, em Itapemirim Crédito: Montagem/A Gazeta

A Polícia Civil localizou o motorista que fugiu após um acidente de trânsito que resultou na morte de duas amigas de trabalho em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. As vítimas são Lunna Costa Rocha, de 19 anos, e Bárbara Ferreira Silva, de 26.

O homem foi intimado a prestar depoimento e compareceu à delegacia na quarta-feira (26), onde foi ouvido e liberado. Segundo a corporação, as investigações sobre o caso prosseguem. A identidade dele não foi divulgada.