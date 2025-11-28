A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Polícia identifica motorista envolvido em acidente que matou amigas em Itapemirim

Publicado em 28/11/2025 às 17h36
Duas jovens morrem em colisão entre carro e moto na em Itapemirim
As duas mulheres em destaque morreram na colisão entre a moto que estavam contra um carro, em Itapemirim Crédito: Montagem/A Gazeta

Polícia Civil localizou o motorista que fugiu após um acidente de trânsito que resultou na morte de duas amigas de trabalho em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. As vítimas são Lunna Costa Rocha, de 19 anos, e Bárbara Ferreira Silva, de 26.

O homem foi intimado a prestar depoimento e compareceu à delegacia na quarta-feira (26), onde foi ouvido e liberado. Segundo a corporação, as investigações sobre o caso prosseguem. A identidade dele não foi divulgada.

O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (21) na ES 490, na localidade de Graúna. Lunna Costa Rocha, de 19 anos, e Bárbara Ferreira Silva, de 26 anos, eram amigas de trabalho e voltavam para casa, de moto, quando bateram de frente com um carro. O motorista abandonou o veículo e fugiu do local antes da chegada da polícia.

Publicidade