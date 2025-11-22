Luto

Amigas de trabalho morrem em batida entre moto e carro em Itapemirim

Motorista fugiu do local do acidente, que aconteceu na noite de sexta-feira (21), na Rodovia ES 490

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 11:19

Duas jovens morrem em colisão entre carro e moto na em Itapemirim Crédito: Montagem - A Gazeta

Duas amigas de trabalho morreram em um acidente na noite de sexta-feira (21) na Rodovia ES 490, na localidade de Graúna, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta. As vítimas foram identificadas como Lunna Costa Rocha, de 19 anos, e Bárbara Ferreira Silva, de 26 anos.

As jovens estavam em uma moto e voltavam do trabalho, por volta das 20h, quando foram atingidas por um carro. Com o impacto, a frente do carro ficou destruída, enquanto a moto virou um monte de ferro retorcido.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Uma equipe do Samu foi acionada e, chegando ao local, constatou que as duas não tinham resistido.

O motorista do carro abandonou o veículo e fugiu antes da chegada da polícia. Ele não foi localizado.

A empresa em que as jovens trabalhavam publicou uma nota de pesar. "Bárbara e Lunna deixarão lembranças que jamais serão apagadas. Suas histórias, suas presenças e seus afetos permanecerão vivos na memória de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-las", diz trecho do texto.

Os corpos das duas vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Itapemirim. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-denúncia 181.

