Polícia faz perícia em hotelzinho após denúncia de maus-tratos em Linhares

A Polícia Científica fez uma perícia no hotelzinho infantil investigado por denúncias de maus-tratos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em um vídeo divulgado na manhã desta sexta-feira (5), o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, informou que segue ouvindo os pais das crianças e o inquérito que investiga o caso deve ser finalizado na próxima semana.

“Provavelmente na semana que vem esse inquérito será finalizado com o indiciamento das pessoas que cometeram o crime de maus-tratos contra essas crianças. É a finalização da investigação e o encaminhamento do procedimento ao Poder Judiciário”, destacou.