Polícia faz operação contra tráfico e assassinato em bairro de Vitória

Polícia Civil faz operação e apreende drogas, arma, munições, dinheiro em Vitória Crédito: Divulgação

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (13), uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão no bairro Nova Palestina, em Vitória. A ação é conduzida pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e está relacionada a um homicídio ocorrido na região.

Até o momento, duas pessoas foram presas, e foram apreendidos drogas, uma arma, munições e até uma câmera de videomonitoramento. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, a operação também tem o objetivo de reprimir o tráfico de drogas no bairro.