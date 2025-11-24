Polícia do ES desvenda morte em ocorrência com PM de folga e prende suspeito
A Polícia Civil desvendou a morte de Deucimar Braga, de 38 anos, baleado ao trocar tiros com um policial militar de folga, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, em outubro desde ano. Conforme as investigações, antes, ele havia sido atingido por outro tiro, disparado por um jovem de 24 anos – preso na última quarta-feira (19) pelo crime.
Na ocasião, um policial militar que estava de folga viu Deucimar andando com uma arma na rua e o abordou, momento em que o homem atirou e o agente revidou. O indivíduo foi atingido e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu.
As investigações da Polícia Civil revelaram que, antes de trocar tiros com o militar, Deucimar já havia sido atingido por um tiro disparado pelo jovem de 24 anos. Ele conseguiu desarmar o rapaz e correr atrás dele, mas se deparou com o policial no caminho. Como o homem já havia sido baleado, o autor do primeiro tiro foi indiciado por homicídio qualificado. Em cumprimento de mandado de prisão, o suspeito foi preso no bairro Recanto, na quarta-feira (19), e encaminhado ao sistema prisional.