Polícia do ES desvenda morte em ocorrência com PM de folga e prende suspeito

A Polícia Civil desvendou a morte de Deucimar Braga, de 38 anos, baleado ao trocar tiros com um policial militar de folga, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, em outubro desde ano. Conforme as investigações, antes, ele havia sido atingido por outro tiro, disparado por um jovem de 24 anos – preso na última quarta-feira (19) pelo crime.

Na ocasião, um policial militar que estava de folga viu Deucimar andando com uma arma na rua e o abordou, momento em que o homem atirou e o agente revidou. O indivíduo foi atingido e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu.