Homem morre em troca de tiros com policial militar de folga em Cachoeiro
Um homem de 38 anos morreu ao trocar tiros com um policial militar de folga por volta das 11h30 desta quarta-feira (1º). O caso aconteceu na Rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O tenente-coronel do 9º Batalhão da Polícia Militar (PM), Nério Pereira da Silva Filho, disse que o agente seguia para um compromisso pessoal quando viu o indivíduo ostentando uma arma no meio da rua.
O tenente da PM disse que, quando o militar de folga tentou abordar o suspeito, o homem disparou quatro vezes contra ele — que reagiu e o atingiu com um tiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas o indivíduo não resistiu. As polícias Civil e Militar foram procuradas por A Gazeta, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.