Pneus são queimados perto de local onde ocorreu morte em Cachoeiro

Publicado em 26/12/2025 às 09h02
Polícia Militar acredita que ato foi protesto, mas nenhum manifestante foi visto no local

Uma pilha de pneus em chamas bloqueou uma rua no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (25). A Polícia Militar recebeu a informação de que o ato seria um possível protesto pela morte de um homem após uma briga com um policial que ocorreu na madrugada anterior, no mesmo bairro, supostamente por conta de uma vaga de garagem.

No entanto, nenhum manifestante foi encontrado no local ou perto dali. Os policiais fecharam a via e acionaram o Corpo de Bombeiros, que apagou o incêndio e retirou os pneus, liberando a via novamente. 

