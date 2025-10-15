Pneu de caminhão explode e mata borracheiro em Cariacica

Um borracheiro morreu após o pneu de um caminhão explodir em um estabelecimento no bairro Mucuri, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (15). Testemunhas contaram à Polícia Militar que o acidente fatal ocorreu enquanto o homem de 51 anos soldava a roda do veículo. O resgate do Samu/192 foi acionado, mas a vítima já estava morta.