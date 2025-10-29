PMs encontram explosivo e três acabam detidos em São Mateus

Material foi apreendido após ser lançado na areia Crédito: Montagem | Wilson Rodrigues

Três homens foram detidos pela Polícia Militar com um artefato explosivo no bairro Vitória, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29).

Segundo a PM, um dos suspeitos, ao notar a aproximação da viatura, arremessou o objeto sobre um monte de areia. Durante a abordagem, os policiais identificaram que se tratava de um explosivo.

Ao ser questionado, o rapaz afirmou ter recebido o item de um homem de 37 anos, localizado posteriormente pela polícia no bairro Santo Antônio. No mesmo local, os policiais também encontraram um terceiro suspeito, de 26 anos.