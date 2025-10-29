PMs encontram explosivo e três acabam detidos em São Mateus
Três homens foram detidos pela Polícia Militar com um artefato explosivo no bairro Vitória, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29).
Segundo a PM, um dos suspeitos, ao notar a aproximação da viatura, arremessou o objeto sobre um monte de areia. Durante a abordagem, os policiais identificaram que se tratava de um explosivo.
Ao ser questionado, o rapaz afirmou ter recebido o item de um homem de 37 anos, localizado posteriormente pela polícia no bairro Santo Antônio. No mesmo local, os policiais também encontraram um terceiro suspeito, de 26 anos.
O explosivo foi desarmado pela equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) da PM e os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus.