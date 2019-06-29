Volta do Batalhão de Missões Especiais não tem data marcada

Viaturas do BME em ação nas ruas de Vitória. Crédito: Sesp

O Batalhão de Missões Especiais, tropa de elite da PM extinta no governo Paulo Hartung, ainda não tem data para voltar, apesar da promessa do governo Casagrande de que o BME retornaria no primeiro semestre, que termina hoje. “Certamente a partir do primeiro semestre nós já teremos condições de retomar o BME”, anunciou Álvaro Duboc no “Bom dia ES”, em novembro do ano passado, quando já havia sido escolhido secretário estadual de Planejamento.

Sem condições

Procurada pela coluna, a Secretaria Estadual da Segurança Pública admite que ainda não existem condições para a volta do batalhão. “Medidas estão sendo tomadas para que possa ser realizada a recomposição do BME. Uma delas é a reforma da atual sede da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), que está em fase de elaboração do projeto básico para a realização de licitação”, diz nota da Sesp.

Outras pendências

A Sesp informa ainda que está procurando uma nova sede para o BME, na área da Infraero, e aguardando a realização de um concurso público para a recomposição de efetivo da PM. “Um fator que também está em estudo é a substituição de guardas do quartel por militares da reserva, com o objetivo de remanejar os policiais da ativa para o BME”, finaliza a nota.

É muito roubo

A PMV diz que o trânsito anda caótico por causa do roubo dos fios dos semáforos. E as câmeras de videomonitoramento, não estão flagrando os gatunos? Ou os fios das câmeras também foram furtados?

A fila anda

O “expurgo” de vereadores da Serra ainda não acabou. Três já foram afastados – mas vem mais por aí.

Não tem cura

A assessoria da Unimed Vitória postou nas redes sociais uma mensagem em homenagem ao Dia do Orgulho Gay. Pois teve internauta que ameaçou até deixar o plano de saúde por causa do post. Gente, a intolerância faz mal à saúde.

Sucessão na Findes

Se o presidente da Findes, Leo de Castro, cumprir a promessa e não se candidatar à reeleição, Cristhine Samorini, candidata a presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do ES, é apontada como forte candidata a sucedê-lo. A eleição na Federação das Indústrias é no ano que vem.

O que significa

Se isso se concretizar, seria a primeira vez que uma mulher comandaria a Findes.

Ler é viver

O escritor e professor Anaximandro Amorim pesquisou e concluiu: há pelo menos 10 clubes de leituras no ES. Nenhum dos seus integrantes estão preocupados com armas.

Ler é viver 2

Os clubes são: Leia Capixabas; Leia Mulheres; Contrada da Coruja; Quartier Latin; Clube do Livro; Amigo Livro; Toca; Vórtice Fantástico; Sociedade Epicureia (Venda Nova do Imigrante) e Clube do Livro da Serra.

Expansão da Igreja

Na Arquidiocese de Vitória é quase consenso a necessidade de criação de uma quinta diocese no Estado, que absorveria municípios do Sul do Espírito Santo e da Região Serrana. Mas a iniciativa depende do papa Francisco.

Falta de sintonia

Ato 1: o governador Casagrande (PSB) critica a conduta e os diálogos do então juiz Sérgio Moro com o procurador Deltan Dalagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato.

Falta de sintonia 2

Ato 2: no mesmo dia, o líder do governo Casagrande na Assembleia, Enivaldo dos Anjos em discurso na tribuna da Ales, elogia Sérgio Moro.

Pacote de bondades

A deputada federal Norma Ayub (DEM-ES) anuncia que apresentou um projeto de lei que tem por objetivo atualizar a tabela de imposto de renda, aumentar o limite de isenção, criar mecanismo de atualização da tabela e também permitir a correção dos valores dos bens imóveis.

Não serve

Ou seja, a diligente deputada, tão boazinha assim com os contribuintes, jamais seria nomeada ministra da Economia.

Desabrigo

Levantamento recente da Ceturb apontou que existem 5.227 pontos de ônibus na Grande Vitória, sendo que 3.114 não possuem abrigo. Aliás, há duas leis no Estado, ambas do deputado Marcelo Santos, que prevê que nos pontos de ônibus tenha informações para os passageiros. Mas como, se nem abrigo existe?

Alô, general Heleno!

Por que o senhor anda tão nervoso?