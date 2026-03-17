PMES recebe mais de mil fuzis de longo alcance e 39 viaturas semiblindadas
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apresentou, na noite de segunda-feira (16), os novos armamentos e viaturas semiblindadas que serão empregados no policiamento ostensivo em todo o Estado. A solenidade aconteceu no Quartel do Comando-Geral (QCG), no bairro Maruípe, em Vitória.
Ao todo, foram comprados 1.039 fuzis calibre 7,62 do modelo Arad 7, fabricados pela empresa israelense IWI. O investimento na aquisição dos armamentos foi de R$ 21.533.088,00, sendo que R$ 5.410.692,00 desse montante são provenientes de emenda parlamentar.
Entre os armamentos entregues, 170 fuzis estão equipados com luneta e destinados ao emprego por atiradores designados, com alcance prático que pode variar entre 300 e 1.000 metros. Os outros 869 fuzis foram adquiridos na configuração voltada ao patrulhamento, com alcance efetivo de até 500 metros, ampliando a capacidade de resposta das equipes policiais em diferentes tipos de ocorrência.
Durante a cerimônia também foram entregues 39 novas viaturas semiblindadas modelo Renault Duster 1.3 TCe, que serão utilizadas no policiamento ostensivo. Os veículos contam com motorização turbo de até 163 cavalos de potência e transmissão automática do tipo CVT.