PMES recebe mais de mil fuzis de longo alcance e 39 viaturas semiblindadas

PMES comprou 1.039 fuzis calibre 7,62 do modelo Arad 7, fabricados pela empresa israelense IWI Crédito: Divulgação/PMES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apresentou, na noite de segunda-feira (16), os novos armamentos e viaturas semiblindadas que serão empregados no policiamento ostensivo em todo o Estado. A solenidade aconteceu no Quartel do Comando-Geral (QCG), no bairro Maruípe, em Vitória.

Ao todo, foram comprados 1.039 fuzis calibre 7,62 do modelo Arad 7, fabricados pela empresa israelense IWI. O investimento na aquisição dos armamentos foi de R$ 21.533.088,00, sendo que R$ 5.410.692,00 desse montante são provenientes de emenda parlamentar.

Entre os armamentos entregues, 170 fuzis estão equipados com luneta e destinados ao emprego por atiradores designados, com alcance prático que pode variar entre 300 e 1.000 metros. Os outros 869 fuzis foram adquiridos na configuração voltada ao patrulhamento, com alcance efetivo de até 500 metros, ampliando a capacidade de resposta das equipes policiais em diferentes tipos de ocorrência.