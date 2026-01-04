PM morto após agressão em posto de gasolina no ES é sepultado
O corpo do cabo da Polícia Militar Mariusom Marianelli Jacintho, de 35 anos, foi sepultado no cemitério de Vila Bethânia, em Viana, na manhã deste domingo (4). O militar foi agredido durante uma confusão em um posto de combustíveis de Vila Velha no dia 26 de dezembro, ficou internado por dias em estado crítico com traumatismo craniano e teve a morte confirmada no sábado (3).
Uma amiga da família, Imelda Pedroni, conversou com a TV Gazeta e afirmou que o cabo era um homem bondoso e amoroso com os pais. “Outro dia fui a um casamento, ele veio, sentou à minha mesa e disse: ‘Tenho tanta saudade de você na igreja’. Ele era muito bom, obediente e muito simples”, relatou ao repórter Alberto Borém.
No dia da morte do PM, o comandante-geral da corporação, Douglas Caus, destacou a trajetória do militar, garantiu amparo à família da vítima e comentou sobre o agressor, que segue preso. "A Polícia Militar está em luto. Esperamos que o Judiciário dê pena máxima ao agressor". [Veja aqui a fala completa do chefe da PM]