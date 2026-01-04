PM morto após agressão em posto de gasolina no ES é sepultado

Corpo do cabo da PM foi velado e sepultado em Vila Bethânia, Viana Crédito: Alberto Borém

O corpo do cabo da Polícia Militar Mariusom Marianelli Jacintho, de 35 anos, foi sepultado no cemitério de Vila Bethânia, em Viana, na manhã deste domingo (4). O militar foi agredido durante uma confusão em um posto de combustíveis de Vila Velha no dia 26 de dezembro, ficou internado por dias em estado crítico com traumatismo craniano e teve a morte confirmada no sábado (3).

Uma amiga da família, Imelda Pedroni, conversou com a TV Gazeta e afirmou que o cabo era um homem bondoso e amoroso com os pais. “Outro dia fui a um casamento, ele veio, sentou à minha mesa e disse: ‘Tenho tanta saudade de você na igreja’. Ele era muito bom, obediente e muito simples”, relatou ao repórter Alberto Borém.