PM apreende mais de 7 kg de crack avaliados em R$ 320 mil em Colatina

Um homem e uma mulher foram detidos durante uma ação da Polícia Militar no bairro Moacir Brotas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29). Com a dupla foram encontrados, ao todo, 7,3 kg de tabletes de crack – avaliados em cerca de R$ 320 mil, segundo a PM – além de outras drogas e armas.
Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam a informação de que na rua Adwalter Ribeiro Soares, na subida do bairro, teria um suspeito que realizava tráfico de drogas e que há algum tempo que manipulava e vendia os entorpecentes na casa, inclusive com uma moto para fazer “delivery”.
Os militares tentaram entrar em contato com o suspeito, no local, mas ele não atendeu. Em seguida, a equipe conseguiu acessar o imóvel e lá encontraram todo o material, encaminhado para a delegacia, assim como as duas pessoas detidas. Ao todo, foram apreendidos:
- 7,3 kg de crack;
- 25 g de crack;
- Seis papelotes de cocaína;
- Dois potes de ácido bórico;
- Duas balanças de precisão;
- Uma pistola PT calibre 9 mm;
- Cinco munições calibre 9 mm intactas;
- Sacola contendo 105 gramas de cocaína.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar sobre os procedimentos adotados com os suspeitos detidos. Em nota, a corporação informou que uma mulher, de 29 anos, e um homem, de 31 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.