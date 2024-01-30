PM apreende mais de 7 kg de crack avaliados em R$ 320 mil em Colatina

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam a informação de que na rua Adwalter Ribeiro Soares, na subida do bairro, teria um suspeito que realizava tráfico de drogas e que há algum tempo que manipulava e vendia os entorpecentes na casa, inclusive com uma moto para fazer “delivery”.

Os militares tentaram entrar em contato com o suspeito, no local, mas ele não atendeu. Em seguida, a equipe conseguiu acessar o imóvel e lá encontraram todo o material, encaminhado para a delegacia, assim como as duas pessoas detidas. Ao todo, foram apreendidos: