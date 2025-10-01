A Gazeta - Agora

Prefeitura vai apurar ataque de Pitbull que matou cachorro dentro de UPA em Linhares

Publicado em 01/10/2025 às 18h57
Incidente ocorreu enquanto a tutora do animal atacado recebia atendimento na unidade.

Um cachorro de pequeno porte morreu nesta quarta-feira (1) após ser atacado por um pitbull dentro de uma Unidade de Saúde da Família (USF) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O incidente aconteceu enquanto a tutora do animal recebia atendimento na unidade do Residencial Rio Doce. A dona tentou socorrer o cachorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em imagens enviadas para a reportagem de A Gazeta, é possível ver o pitbull em cima do cachorro menor. Outros pacientes presentes na unidade se desesperaram e tentaram separar os cães. De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, populares relataram que o pitbull estava em uma pracinha próxima ao postinho, com o tutor. O cachorro estava de coleira, mas não usava focinheira. Ao perceber outro cão passando perto do local, o cão se soltou e atacou o outro.

Prefeitura de Linhares informou que, após denúncia de moradores, foi instaurado um processo administrativo para identificar o tutor do pitbull, que pode ser multado ou ter o cão recolhido. Neste caso, o cão ficará em observação no Centro de Controle de Zoonoses e poderá ser disponibilizado para adoção mediante assinatura de termo de responsabilidade pelo novo tutor. A Secretaria de Meio Ambiente também registrará o caso junto à Polícia Ambiental.

