Um cachorro de pequeno porte morreu nesta quarta-feira (1) após ser atacado por um pitbull dentro de uma Unidade de Saúde da Família (USF) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O incidente aconteceu enquanto a tutora do animal recebia atendimento na unidade do Residencial Rio Doce. A dona tentou socorrer o cachorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em imagens enviadas para a reportagem de A Gazeta, é possível ver o pitbull em cima do cachorro menor. Outros pacientes presentes na unidade se desesperaram e tentaram separar os cães. De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, populares relataram que o pitbull estava em uma pracinha próxima ao postinho, com o tutor. O cachorro estava de coleira, mas não usava focinheira. Ao perceber outro cão passando perto do local, o cão se soltou e atacou o outro.