Pista de patinação da Vila de Natal de Vitória é fechada para manutenção

A pista de patinação no gelo instalada na Vila de Natal da Praça do Papa, em Vitória, foi fechada nesta quarta-feira (10) para manutenção preventiva. Segundo a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), a intervenção é necessária para garantir a segurança dos visitantes e o funcionamento adequado da atração durante todo o período da programação natalina.