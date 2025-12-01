Pinscher e gata do ES fogem durante fogos após Flamengo ser campeão
Durante a comemoração após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras na final da Libertadores no último sábado (29), com direito a muitos fogos, uma cachorra e uma gata fugiram, assustadas. A gatinha Manuela fugiu no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, e a pinscher Mel, em Vista da Serra II, na Serra. Desde então as pets seguem desaparecidas e as famílias pendem ajuda para encontrá-las.
Mel tem como tutora a Sophia, de 11 anos, que está triste com o sumiço da cadela. Segundo Joice Panhis, mãe da menina, a pinscher desapareceu durante a partida do Flamengo. “Ela fugiu após as 19h, assustada com fogos de artifício. Foi vista por último na Rua Tambu, perto do Bar do Lourenço”. Caso alguém encontre a cachorrinha, o contato para falar com a família é (27) 99724-4641.
A gata Manuela também desapareceu na mesma faixa de horário e no mesmo dia, em Vila Velha. É o que diz a universitária Roberta Costa. “Cheguei a mandar mensagem no grupo do bairro, já que não a estava encontrando. No domingo perguntei para alguns vizinhos se eles tinham visto ela pelas redondezas, mas ninguém a havia visto”. Segundo Roberta, a pet tem microchip, mas apenas de identificação, não de rastreio – o que dificulta a localização. O contato para quem a encontrar é (27) 99936-7976.