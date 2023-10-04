PF mira jovem de Cariacica em operação contra violência sexual infantil

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (4), na casa de um jovem de 24 anos em Cariacica. O rapaz, que não teve nome divulgado, é suspeito de armazenar conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet, segundo a corporação. O bairro onde ocorreu a operação também não foi divulgado pela PF.
Segundo a Polícia Federal, o investigado trabalha para uma transportadora como arrumador de caminhão. Na casa dele foram apreendidos HD externo, computador e celular, que podem ter sido usados para a prática criminosa. Se condenado pela Justiça, o jovem pode pegar pena de até quatro anos de prisão e mult, disse a PF.
A corporação destacou que as investigações continuam sendo conduzidas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, para comprovar a participação do jovem e de outros suspeitos. Ninguém foi preso em flagrante.