PF confisca celular de adolescente com pornografia infantil na Serra

A Polícia Federal apreendeu o celular de um adolescente de 17 anos, morador da Serra, suspeito de armazenar conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet. A pena prevista para o crime pode chegar a quatro anos de prisão e multa.
As buscas aconteceram na manhã desta sexta-feira (15). "Na residência foi apreendido um aparelho celular, e agora as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF para comprovar a participação criminosa (do adolescente) na rede mundial de computadores", concluiu a corporação.