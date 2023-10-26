Péricles, Salgadinho e Revelação prometem um pagode animado em Vila Velha

Péricles traz o seu projeto de pagode dos anos 1990 a Vila Velha Crédito: Divulgação

Com um palco 360º e três horas de duração, Péricles chega a Vila Velha, no sábado (28), fazendo um pagode de responsa. Para animar ainda mais o público, ele convida Salgadinho e o grupo Revelação para animar o “Pagode do Pericão II”. O projeto foi lançado em maio, no Recife (PE), e a cidade Canela-Verde é a segunda a receber a turnê.

Resgatando a ideia das rodas de samba, a apresentação rola no Estacionamento do Shopping Vila Velha, a partir das 16h. Os ingressos estão disponíveis no site Zig.Tickets. No repertório do show, músicas dos anos 1990- até meados de 2016 - que marcaram Péricles e sua trajetória.

“Estou muito feliz em voltar ao Espírito Santo para apresentar meu novo trabalho em um local que me traz tantas lembranças boas. Teremos muito pagode, samba, animação, tudo embalado pelo povo capixaba que amo tanto”, revela Péricles.