Pedreiro que também era pastor morre em acidente entre motos em Cachoeiro

Acidente entre motos em Cachoeiro mata pedreiro Crédito: Polícia Militar

Um pedreiro de 56 anos morreu em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na manhã desta segunda-feira (08), na estrada que liga o bairro Valão à Rodovia ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações da PM, a vítima é Sebastião Ferreira Lavatania. Ele conduzia uma motocicleta Honda CG 150 de cor vermelha. O outro motociclista, segundo a Polícia Militar, foi socorrido em estado grave para um hospital no município.

Segundo uma testemunha relatou para a Polícia Militar no local, o condutor da outra moto, uma Honda CG azul, teria invadido a contramão.

Familiares contaram que o pedreiroa também era pastor e morava em Monte Líbano, Cachoeiro. Nesta manhã, ele seguia para um trabalho de pedreiro. A perícia foi acionada e o corpo de Sebastião foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta de Sebastião foi entregue à família, enquanto a outra foi recolhida ao pátio.