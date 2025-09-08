Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 em São Mateus
Um motociclista de 19 anos morreu em um acidente na noite de domingo (7), no km 88 da BR 101, na localidade de Córrego do Macaco, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem, que não teve o nome divulgado, não possuía habilitação e acessou a rodovia de forma indevida, sem observar a aproximação de outros veículos. A moto em que ele estava, uma Honda CB 250F Twister, colidiu com um caminhão. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
Equipes da PRF, do Instituto Médico Legal (IML) e da concessionária Ecovias Capixaba foram acionadas para o atendimento. O teste do etilômetro realizado no condutor do caminhão apontou ausência de consumo de álcool. Segundo a concessionária, o trecho precisou ser parcialmente interditado para o socorro e perícia, sendo totalmente liberado por volta de 0h25 desta segunda-feira (8).
A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na noite desse domingo (07) para uma ocorrência de colisão com vítima fatal na Rodovia BR-101, na altura da localidade de Córrego do Macaco, em São Mateus. O corpo da vítima de sexo masculino foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou à cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).