Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 em São Mateus

Motociclista faleceu em acidente na localidade de Córrego do Macaco de São Mateus na BR 101 Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista de 19 anos morreu em um acidente na noite de domingo (7), no km 88 da BR 101, na localidade de Córrego do Macaco, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem, que não teve o nome divulgado, não possuía habilitação e acessou a rodovia de forma indevida, sem observar a aproximação de outros veículos. A moto em que ele estava, uma Honda CB 250F Twister, colidiu com um caminhão. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Equipes da PRF, do Instituto Médico Legal (IML) e da concessionária Ecovias Capixaba foram acionadas para o atendimento. O teste do etilômetro realizado no condutor do caminhão apontou ausência de consumo de álcool. Segundo a concessionária, o trecho precisou ser parcialmente interditado para o socorro e perícia, sendo totalmente liberado por volta de 0h25 desta segunda-feira (8).