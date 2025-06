Pássaro entra em cabine de caminhão, assusta motorista e provoca acidente no ES

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após uma colisão lateral entre dois veículos de carga, em sentido oposto. Segundo relato do motorista do caminhão carregado de frutas e verduras e de testemunhas no local, um pássaro teria entrado na cabine, o que fez ele se assustar. Com essa distração, o caminhoneiro acabou invadindo a contramão. Ainda assim, o motorista tentou recuperar o controle do veículo, mas acabou tombando. A carga começou a ser saqueada por populares, mas a situação foi controlada pela equipe da PRF.>