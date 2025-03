Passageiro fica ferido após ônibus sair da pista e bater em árvore em Aracruz

Segundo a Polícia Militar, o motorista do ônibus relatou que trafegava pela rodovia quando percebeu que a direção do veículo havia quebrado, fazendo com que perdesse o controle e colidisse com uma árvore. Com o impacto, um passageiro ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital São Camilo, no município. O condutor realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo.>