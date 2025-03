Crianças ficam feridas após ônibus escolar bater em barranco em Jaguaré

Um homem apontado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como um dos principais ladrões de veículos da Baixada Fluminense foi preso em Cariacica, no Espírito Santo, após uma ação integrada entre as forças de segurança do RJ e do ES. Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, agentes da 66ª DP (Piabetá - Magé), em parceria com equipes da Polícia Civil do Espírito Santo, efetuaram a prisão na última quarta-feira (19). >