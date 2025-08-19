Paróquia de Mimoso do Sul promove jantar para realizar reforma pós enchente

A Paróquia São José, em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, realiza neste sábado (23) o 2º Jantar Vocacional de Santa Rita de Cássia, com o objetivo de arrecadar fundos para a reconstrução do Salão Paroquial, danificado pelas enchentes de março de 2024. O evento acontece no Divan Cerimonial, no Morro da Palha, a partir das 19h, logo após a missa. Os ingressos custam R$ 90 e incluem jantar em estilo buffet, bebidas e participação em um sorteio com diversos prêmios.

Entre os itens sorteados estão eletrodomésticos, utensílios de cozinha, sacas de café e até um bezerro, destinado ao participante que completar a cartela. Cada letra sorteada também garante uma saca de café, totalizando cinco sacas. O salão, reformado em dezembro de 2023, é considerado um espaço importante para a comunidade e a reconstrução é vista como símbolo da retomada das atividades sociais e religiosas da paróquia. Os ingressos estão à venda no Salão Paroquial e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3555-1119.