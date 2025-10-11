Padre Júlio Lancellotti anda de patinete no ES e agradece carinho dos capixabas
Publicado em 11/10/2025 às 13h51
O padre Júlio Lancellotti, reconhecido por seu trabalho social e humanitário, veio ao Espírito Santo para participar da 1ª edição da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc). Nas redes sociais, ele publicou um vídeo, neste sábado (10), andando de patinete elétrico na orla da Praia da Costa, em Vila Velha, e mandou um recado para os capixabas.
"Leve a vida com leveza! Ame muito, ame até doer! Obrigado ao povo capixaba pelo carinho e pela consideração, mesmo com tantos ataques e reprovações eu fico feliz e grato com tanto amor e tanto carinho que recebo", escreveu, na publicação.