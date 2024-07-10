Órgãos captados na Santa Casa de Cachoeiro serão doados para 6 pessoas no ES

Coração, fígado, rins e córneas foram captados na manhã desta quarta-feira (10), na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Os órgãos, segundo a unidade, foram doados a seis pessoas no Espírito Santo. Essa foi a primeira captação de órgãos realizada no hospital neste mês. Desde o início do ano, 34 órgãos e tecidos foram captados na unidade.

O paciente, informou o hospital, deu entrada na Santa Casa, mas apesar de ter recebido todos os cuidados necessários da equipe médica, não resistiu. A família, em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, decidiu autorizar a doação. Foram captados.

A captação dos órgãos acontece somente após constatação de morte encefálica, ou seja, quando há completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. O diagnóstico é realizado por uma equipe profissional por meio de exames de imagem, exames clínicos e exames laboratoriais.