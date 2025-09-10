Operação que mira o PCV no ES prende suspeito em cidade de MG
Publicado em 10/09/2025 às 11h59
A nona prisão por meio da Operação Octopus — que mira integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) no Espírito Santo — foi realizada na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais. O homem de 35 anos estava em um apartamento, quando foi abordado por policiais e preso. O nome dele não foi divulgado, mas contra o suspeito havia um mandado de prisão temporária.
Outros sete suspeitos foram presos na região do Bairro da Penha, em Vitória, e um na Serra. O delegado Leonardo Vanaz explicou que foram meses de investigação para chegar aos alvos e a Justiça expediu 13 mandados de prisão temporária — dos quais nove já foram realizados.