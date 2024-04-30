Operação prende suspeitos de assaltar motoristas de app na Grande Vitória

Da esquerda para a direita: Klayver Emanoel Felicino, de 18 anos; e Pedro Henrique Kuster Schroeder, de 25 Crédito: Reprodução

Dois jovens, identificados como Klayver Emanoel Felicino, de 18 anos, e Pedro Henrique Kuster Schroeder, de 25, foram presos suspeitos de assaltar motoristas de aplicativo na Grande Vitória . Os detidos seriam comparsas e eram os alvos da "Operação App", da Polícia Civil . Segundo a corporação, as prisões aconteceram na quinta (25) e sexta-feira (26).

O delegado Marcos Aurélio Oliveira, chefe da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), explicou que as investigações começaram com o roubo de um motorista em São Diogo I, na Serra, no dia 9 de janeiro deste ano. A vítima abriu um boletim, que culminou no restante das ações policiais.

"Renderam o motorista mostrando arma de fogo, e o outro criminoso que estava no banco de trás aplicou uma gravata [no profissional]. A vítima foi rendida. Ela não mais esboçou reação, até pelo emprego da arma. E simplesmente teve que entregar os objetos pessoais, como celular, carteira, além do veículo. Foi abandonado em um local ermo. Fugiram com o veículo. Depois, retiraram algumas peças – bateria, chave de roda –, e venderam o celular para uma empresa de telefonia", detalhou o titular.

Segundo o delegado, o jovem de 25 anos já responde por outros crimes, entre eles, roubo e tráfico de drogas. A dupla também é investigada por participar de outros assaltos a motoristas de aplicativo no Estado.