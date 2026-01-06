Operação prende suspeito de tentar matar a própria irmã na Serra

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (6), suspeito de tentar matar a própria irmã, no bairro Feu Rosa, na Serra. O crime ocorreu no dia 16 de novembro do ano passado, no mesmo bairro.

A operação que culminou na prisão do suspeito contou com o apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).