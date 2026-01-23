Operação detém suspeitos ligados ao Comando Vermelho em Piúma
Quatro jovens foram detidos e um adolescente de 16 anos apreendido em uma operação da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas e suspeitos ligados ao Comando Vermelho com atuação em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Duas armas e drogas também foram apreendidas durante a ação, ocorrida na noite de quinta-feira (22).
De acordo com a Polícia Militar, a operação se deu após denúncias nos bairros Piuminas e Portinho. Na primeira abordagem, o adolescente foi flagrado com maconha e um rádio comunicador. Na sequência, os policiais seguiram até uma residência e lá encontraram um rapaz de 29 anos e uma jovem de 18 anos com tiras de maconha e pedras de crack. O casal admitiu participação no esquema.
Em outra frente da operação, os militares surpreenderam uma jovem de 21 anos e outro rapaz de 29 anos, apontado como gerente do tráfico na região. Dentro da casa, onde estavam também duas crianças, a polícia apreendeu dois revólveres, munições e drogas. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. A Polícia Civil foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno.
