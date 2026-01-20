Ônibus do Transcol se envolvem em acidente em Viana

Uma colisão traseira envolvendo dois ônibus do Sistema Transcol foi registrada na tarde desta terça-feira (20) na BR 101, no município de Viana. A Ecovias Capixaba informou que não houve feridos apesar dos estragos grandes nos veículos. Para o atendimento, foram acionados recursos operacionais como veículo de inspeção, guinchos e ambulância. Durante o trabalho das equipes, a faixa 2 da pista precisou ser interditada.