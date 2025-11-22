Ônibus do Transcol é furtado na Serra e encontrado em Marechal Floriano

Ônibus do Transcol furtado na Serra foi encontrado em Marechal Floriano Crédito: Leitor A Gazeta

Um ônibus do Sistema Transcol foi furtado nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na madrugada deste sábado (22). O coletivo foi encontrado horas depois, já pela manhã, estacionado em um posto de combustíveis às margens da BR 262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito dentro do ônibus, sentado ao volante. O jovem de 22 anos disse que consumiu maconha e foi detido em seguida com quatro porções da droga em uma bolsa. Ele foi levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O coletivo foi removido para um pátio.

A reportagem tenta mais informações sobre o furto com a Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros) e o GVBus ( Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória), mas não houve retorno até a publicação.