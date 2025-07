Transtorno

Ônibus derruba semáforo na BR 101 e interdita parte de rodovia na Serra

Um semáforo foi derrubado após um ônibus de viagem bater contra o instrumento de controle do tráfego no km 262,9 da BR 101, na altura do bairro Taquara, na Serra. A Ecovias 101, concessionária que gerencia a via, explicou que acidente aconteceu por volta das 15h25 desta quinta-feira (3) e ninguém ficou ferido. Devido ao acidente, a pista marginal - sentido Serra para Vitória - ficou interditada temporariamente.