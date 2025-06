Mimoso do Sul

Onça-parda é encontrada morta às margens da rodovia na BR 101

Uma onça-parda foi encontrada morta na manhã de segunda-feira (23) no km 458 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. No local, a Polícia Rodoviária Federal encontrou o felino já sem vida, mas nenhum veículo estava por perto. Segundo a Ecovias 101, a onça foi recolhida e armazenada em um freezer disponibilizado em uma base de atendimento da concessionária responsável pela rodovia. A causa da morte não foi informada.