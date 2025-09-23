Obra na Ponte da Passagem complica trânsito em avenidas de Vitória
Publicado em 23/09/2025 às 18h04
A obra de recuperação das juntas de dilatação da Ponte da Passagem, em Vitória, tem gerado transtornos aos motoristas que trafegam no sentido Serra. Devido à intervenção, praticamente duas faixas estão interditadas, reduzindo o tráfego de veículos em trecho de intensa movimentação — de onde vêm motoristas das avenidas Nossa Senhora da Penha, Maruípe e Leitão da Silva.
A Prefeitura de Vitória informou que obra, iniciada no dia 15, foi dividida em fases e que o sentido contrário da estrutura também passará por interdição parcial assim que a primeira etapa (Vitória x Serra) for concluída.