Obra da EDP interdita duas faixas da Rua Dona Maria Rosa, em Vitória

Duas das três faixas da Rua Dona Maria Rosa, nas proximidades da Ponte da Passagem, em Vitória, foram interditadas na manhã desta quinta-feira (12) para a realização de uma obra emergencial da EDP. Segundo a concessionária, os trabalhos começaram às 10h30 e têm previsão de conclusão até as 17h.





A Secretaria de Mobilidade Urbana de Vitória (Semob) esclareceu que os serviços de realocação e substituição dos postes da rede elétrica fazem parte das intervenções necessárias para a construção do novo acesso ao bairro Andorinhas.





A Semob informou ainda que a sinalização e a orientação do trânsito são realizadas com apoio operacional no local. A liberação das faixas interditadas ocorrerá após a conclusão dos serviços e a confirmação das condições de segurança para o tráfego. Até lá, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região e, se possível, utilizem rotas alternativas.