Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quinta-feira, 12 de novembro de 2026

Uma curiosidade sobre a Lua Crescente Côncava é que essa é uma das etapas do ciclo lunar em que a luz cinérea, ou brilho de Da Vinci, pode ser observada com mais facilidade. O fenômeno ocorre quando a luz solar refletida pela Terra ilumina suavemente a parte da Lua que não recebe iluminação direta do Sol. Com isso, além do fino arco brilhante, é possível perceber um contorno acinzentado que revela o restante do disco lunar.