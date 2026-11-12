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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quinta-feira, 12 de novembro de 2026

O astro está caminhando para a fase Crescente e, com isso, a cada dia apresenta uma faixa iluminada maior
Portal Edicase

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Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 13:53

A Lua está caminhando para a fase Crescente (Imagem: Sebastian_Photography | Shutterstock)
A Lua está caminhando para a fase Crescente Crédito: Imagem: Sebastian_Photography | Shutterstock

Nesta quinta-feira, 12 de novembro, a Lua está na fase Nova, mas em transição inicial para a Crescente. Essa etapa é mais precisamente conhecida como Lua Crescente Côncava, quando o astro apresenta entre 1% e 49% de sua superfície aparente iluminada, formando um ângulo que varia entre 0º e 90º em relação à Terra e ao Sol.

Esse período dura, em média, oito dias e marca a fase de expansão da iluminação lunar, que culmina no Quarto Crescente, quando metade do disco lunar aparece iluminada. Durante esse intervalo, a Lua passa a ser observada com maior facilidade no fim da tarde e nas primeiras horas da noite.

Como é a aparência da Lua Crescente Côncava?

Visualmente, a Lua Crescente Côncava se caracteriza por apresentar um arco fino e luminoso, semelhante a uma foice ou a uma pequena curva brilhante. Apenas uma parcela reduzida do disco lunar aparece iluminada diretamente pelo Sol, enquanto a maior parte permanece escura aos olhos de quem observa da Terra. Com o passar dos dias, essa faixa iluminada aumenta de espessura, tornando o satélite cada vez mais evidente no céu.

Apesar da aparência parcialmente escura, a Lua não produz luz própria. O brilho observado é resultado da reflexão da luz solar em sua superfície. Como o satélite se movimenta ao redor da Terra, a posição relativa entre Lua, Terra e Sol muda continuamente, alterando a porção iluminada que conseguimos enxergar.

A Lua Crescente Côncava é o momento perfeito para observar a luz cinérea, também chamada de brilho de Da Vinci (Imagem: Sebastian_Photography | Shutterstock)
A Lua Crescente Côncava é o momento perfeito para observar a luz cinérea, também chamada de brilho de Da Vinci Crédito: Imagem: Sebastian_Photography | Shutterstock

O fenômeno que revela o lado escuro da Lua

Uma curiosidade sobre a Lua Crescente Côncava é que essa é uma das etapas do ciclo lunar em que a luz cinérea, ou brilho de Da Vinci, pode ser observada com mais facilidade. O fenômeno ocorre quando a luz solar refletida pela Terra ilumina suavemente a parte da Lua que não recebe iluminação direta do Sol. Com isso, além do fino arco brilhante, é possível perceber um contorno acinzentado que revela o restante do disco lunar.

O efeito acontece porque, enquanto a Lua aparece como um pequeno crescente para quem observa da Terra, nosso planeta é visto praticamente cheio por um observador na superfície lunar, refletindo uma quantidade maior de luz em direção ao satélite. Essa luminosidade, por sua vez, é refletida novamente pela Lua e chega aos nossos olhos.

Qual será a próxima fase da Lua?

Como dito anteriormente, a próxima fase principal será o Quarto Crescente , previsto para terça-feira, 17 de novembro de 2026, às 8h48, pelo horário de Brasília, conforme o calendário do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Nesse momento, metade do disco lunar visível estará iluminada. Na sequência, a iluminação continuará aumentando até chegar à Lua Cheia, prevista para 24 de novembro, às 11h55.

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