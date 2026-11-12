A democracia pode morrer pelas próprias mãos

Em 1945, Werner Kägi, em seu livro “A Constituição como ordem jurídica fundamental do Estado" (Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates) advertiu que a democracia carrega uma tensão permanente, qual seja, a vontade da maioria pode reivindicar o poder de afastar os limites que a Constituição lhe impõe. O problema não era a participação popular, mas a conversão da vitória eleitoral em autorização para governar sem freios.

Oito décadas depois, sua advertência soa menos como memória da guerra e mais como diagnóstico do presente. Kägi vivenciou os horrores da guerra na Europa, na primeira metade do Século XX, e sabia que a corrosão democrática costuma avançar sem abolir eleições.





Governantes eleitos pressionam tribunais, deslegitimam a imprensa, alteram regras em benefício próprio e tratam adversários como inimigos. O alerta, para nosso tempo atual, tem respaldo empírico: segundo o relatório de 2025 do International IDEA, aquele foi o nono ano consecutivo em que mais países pioraram do que melhoraram em desempenho democrático.