Um em cada três moradores do RJ vive em área com atuação de facções ou milícias, diz instituto

Cerca de 5,2 milhões de pessoas, o equivalente a quase um terço da população do estado do Rio de Janeiro, vivem em áreas com atuação de facções criminosas ou milícias, segundo levantamento do ISP (Instituto de Segurança Pública) divulgado nesta quarta-feira (11). O estudo identificou 1.530 territórios com presença desses grupos em 2025.

O CV (Comando Vermelho) é a facção com maior presença territorial, identificada em 779 áreas, onde vivem aproximadamente 3 milhões de pessoas. As milícias aparecem em 300 territórios, com 917 mil moradores, seguidas pelo TCP (Terceiro Comando Puro), presente em 274 áreas, com cerca de 915 mil habitantes.

O levantamento também identificou a atuação da facção ADA (Amigos dos Amigos) em 91 territórios, com aproximadamente 222 mil moradores. Em outras 86 áreas, que concentram cerca de 126 mil pessoas, não foi possível identificar o grupo criminoso predominante.

Ao todo, os territórios mapeados ocupam 614,3 quilômetros quadrados, o equivalente a 1,4% da área do estado. Neles, porém, vivem 32,2% dos fluminenses, segundo os dados apresentados pelo instituto.

O mapeamento foi elaborado pelo ISP, autarquia vinculada à Secretaria de Segurança Pública do estado, com informações das polícias Civil e Militar. Para identificar as áreas, os pesquisadores consideraram fatores como a presença de homens armados, barricadas, registros de disparos de arma de fogo, atividades criminosas e restrições à circulação de agentes do Estado.

A reportagem questionou nesta quarta as polícias sobre ações adotadas para combater os grupos criminosos, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

A estimativa da população residente nesses territórios foi calculada a partir do cruzamento das áreas identificadas com dados populacionais do IBGE.

O instituto ressalta que a identificação da atuação de um grupo criminoso não significa necessariamente que ele exerça controle sobre o território. A classificação considera também a circulação de integrantes e a realização de atividades ilícitas, mesmo sem domínio efetivo da região.

O estudo apresenta dados de três levantamentos realizados pelo ISP, em 2016, 2019 e 2025. No mapeamento anterior, de 2019, haviam sido identificados 868 territórios com atuação de grupos criminosos, ante 1.530 no levantamento mais recente.

O órgão, porém, afirma que os resultados não podem ser comparados diretamente. Segundo o ISP, a pesquisa de 2025 incorporou novas fontes de informação e procedimentos mais sofisticados, o que permitiu identificar áreas que não haviam sido mapeadas anteriormente.

Isso significa que a diferença de 662 territórios entre os dois levantamentos não representa necessariamente uma expansão da atuação criminosa no período.

Entre as áreas identificadas com presença do Comando Vermelho em 2025, 84 tinham atuação predominante de outros grupos em 2019. Desse total, 39 eram atribuídas a milícias, 24 ao Terceiro Comando Puro e 21 aos Amigos dos Amigos.

O mapeamento começou a ser desenvolvido pelo ISP em 2016, em parceria com as forças de segurança estaduais. As informações foram incorporadas ao ISPGeo, plataforma de dados georreferenciados utilizada pelas polícias para subsidiar o planejamento de ações de segurança pública.