Novo presidente da associação de Jardim Camburi é internado um dia após ser eleito

O novo presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi (Acjac), Tercelino Leite, eleito no domingo (25), está internado no Hospital da Polícia Militar, após ser diagnosticado com pneumonia, na manhã desta segunda-feira (26). “No sábado (24), eu estava muito mal e febril. Fui para o domingo com 38ºC de febre. Hoje (segunda) estou internado e fui diagnosticado com pneumonia”, declarou à reportagem de A Gazeta.>