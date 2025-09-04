Novo congestionamento por causa de protesto de famílias é registrado em Vitória

O trânsito no Centro de Vitória ficou complicado na manhã desta quinta-feira (4). Segundo dados do aplicativo de navegação Waze, houve congestionamento para quem tentou passar pelas avenidas Getúlio Vargas (sentido Bento Ferreira) e Jerônimo Monteiro (sentido Vila Rubim). Por volta das 9h02, a Guarda Municipal informou que as pistas foram totalmente liberadas no local e o trânsito normalizado.