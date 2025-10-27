Nova frente fria deve chegar ao ES nos próximos dias; veja previsão

A formação de uma nova frente fria que avança pela Região Sudeste deve trazer mais chuva ao Espírito Santo entre quinta (30) e sexta-feira (31). Segundo a Climatempo, a previsão é de que ocorram precipitações isoladas, sem risco de transtornos — pelo menos por enquanto. Também não deve haver queda expressiva de temperaturas. A sensação de friozinho se dará mais pelo excesso de nuvens e chuva frequente já que o ar frio de origem polar terá pouca influência, explica a meteorologista Josélia Pegorim.