ES sob tendência de novo fenômeno que pode gerar chuvas mais intensas
Um novo boletim da Defesa Civil do Espírito Santo aponta que há tendência de formação de um novo fenômeno no Estado com chuvas mais intensas a partir do fim do mês. Segundo o órgão, análises indicam a possibilidade de um novo sistema frontal, fenômeno meteorológico que pode gerar rajadas de vento e chuva mais forte por onde passa.
Em definição apurada com a Marinha do Brasil, o evento é geralmente representado pelo encontro entre duas massas de ar, geralmente uma fria e seca, e outra quente e úmida. Se a tendência do fenômeno se concretizar, a previsão da Defesa Civil é de que ele ocorra entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro.
Enquanto isso, a massa de ar polar que chegou ao Estado deve permanecer até sábado (25).