Nível do Rio Doce em Colatina apresenta queda, mas alerta continua

Rio Doce apresenta tendência de queda, mas segue em cota de atenção em Colatina Crédito: Divulgação - Prefeitura de Colatina

O nível do Rio Doce em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, segue em estado de atenção devido às chuvas dos últimos dias, mas já apresenta tendência de redução. De acordo com o informativo do Serviço Geológico do Brasil e do CPRM, divulgado às 23h do último sábado (28), houve diminuição no nível do rio nos municípios de Minas Gerais, o que indica que a água não deve voltar a subir.

Segundo a Prefeitura de Colatina, a análise dos boletins da cidade já confirma essa tendência de queda, embora o rio ainda oscile dentro da cota de atenção. A Defesa Civil segue monitorando a situação e permanece em alerta.

Em Linhares, a Defesa Civil disse que o rio atingiu a cota de inundação ao alcançar 3 metros e 64 centímetros. Apesar do nível elevado, até o momento não há registro de pessoas desabrigadas no município.

De acordo com a Defesa Civil, a situação segue sendo monitorada. A tendência observada neste momento é de estabilidade, com possibilidade de leve baixa no nível do rio. O órgão também informou que o comportamento do Rio Doce em Linhares acompanha o cenário já registrado em Colatina, onde foi observada uma pequena redução no volume da água.