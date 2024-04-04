Multivix vai patrocinar mais um grande clube do Brasil Crédito: Flamengo Beach Soccer/Divulgação

A Faculdade Multivix é a nova patrocinadora do Flamengo Beach Soccer. Após anunciar parceria com o Bahia e o Cruzeiro, a instituição de ensino superior capixaba acertou com o Rubro-Negro Carioca. A marca vai estampar a parte de trás da camisa das equipes masculina e feminina.

A instituição já patrocinou a Copa do Brasil, o Brasileirão Série B, Campeonatos Estaduais como Carioca, Paulista, Mineiro e a Desportiva Ferroviária. Além disso, outras modalidades esportivas têm o apoio da faculdade, como o campeonato de canoa havaiana, vôlei, futebol, e o time de futebol feminino Vila Nova.