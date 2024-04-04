A Faculdade Multivix é a nova patrocinadora do Flamengo Beach Soccer. Após anunciar parceria com o Bahia e o Cruzeiro, a instituição de ensino superior capixaba acertou com o Rubro-Negro Carioca. A marca vai estampar a parte de trás da camisa das equipes masculina e feminina.
A instituição já patrocinou a Copa do Brasil, o Brasileirão Série B, Campeonatos Estaduais como Carioca, Paulista, Mineiro e a Desportiva Ferroviária. Além disso, outras modalidades esportivas têm o apoio da faculdade, como o campeonato de canoa havaiana, vôlei, futebol, e o time de futebol feminino Vila Nova.
Investindo no esporte, a Multivix possui um projeto de marketing que beneficia atletas bolsistas matriculados em cursos superiores na instituição. “Atualmente, temos mais de 100 atletas bolsistas estudando em nossas unidades em todo o Brasil. Acreditamos que o esporte e a educação andam juntos, transformam vidas e reforçam o nosso propósito”, pontua o diretor-executivo da Multivix Tadeu Penina.