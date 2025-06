Mulher mata ex com facada para defender filho de agressão em Alegre

Uma mulher foi detida após ligar para a polícia afirmando ter dado uma facada no ex-marido para defender o filho adolescente de agressão que estaria sendo praticada pelo homem. O caso aconteceu no final da tarde de segunda-feira (16), no bairro Vila do Sul, em Alegre, na Região Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima – identificada como Gesio Ferreira Alves, de 36 anos – não resistiu ao ferimento.>