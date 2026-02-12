Mulher ligada ao Comando Vermelho de Minas Gerais é presa em Vila Velha

Mulher foi presa em uma ação conjunta entre as polícias de Minas Gerais e do Espírito Santo Crédito: Reprodução/O Tempo

Uma mulher ligada à facção Comando Vermelho (CV) e com atuação na cidade de Mar de Espanha (MG) — distante cerca de 320 km de Belo Horizonte — foi presa em Vila Velha na quarta-feira (11). A prisão da acusada, que não teve o nome divulgado, ocorreu durante uma ação conjunta das polícias militares do Espírito Santo e de Minas Gerais, bem como do Ministério Público de Minas Gerais. A informação é do site O Tempo.

A presa era considerada alvo prioritário da 4ª Região da Polícia Militar (RPM) e figurava entre os investigados da Operação Abyssus. Contra ela, havia dois mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. As penas somadas ultrapassam 11 anos de reclusão por crimes considerados graves, como tráfico de drogas e homicídio.