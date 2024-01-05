Mulher é presa tentando entrar com drogas em presídio de Cachoeiro

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas tentando entrar na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4), com buchas de maconha, fumo e 60 comprimidos de ecstasy. Ela entregaria os produtos para um homem de 32 anos durante visita íntima.
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), policiais penais impediram a entrada da mulher, que tentava entrar com drogas na unidade prisional, durante o horário da visita. Além da mulher, o interno e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.
Na delegacia, segundo a Polícia Civil, a mulher, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional. Não houve autuação do homem, uma vez que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.