Mulher é morta a facadas por não emprestar telefone ao marido em Cariacica
Publicado em 08/09/2025 às 08h46
Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas na noite de domingo (7) no bairro Bubu, em Cariacica. A vítima, que ainda não teve o nome divulgado, teria sido alvo de pelo menos cinco golpes de faca na região do pescoço e do tórax após se recusar a empresar o telefone para o marido, principal suspeito do crime.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e apurou que o homem permaneceu no local após o crime e foi preso em flagrante.
* Este texto está em atualização.